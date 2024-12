Santiago Pena, le Président du Paraguay, actuellement en Israël pour l’ouverture de l’ambassade de son pays à Jérusalem, s’est rendu ce matin (jeudi) au Kotel.

”Je suis ici aujourd’hui pour remercier Dieu car, il y a trois ans, je suis venu ici pour prier pour qu’on m’accorde le poste de président et la possibilité de servir mon pays. C’est un honneur pour moi de dire merci ici et de renouveler mon engagement à faire le bien pour le Paraguay, pour Israël et pour le peuple juif”, a déclaré Santiago Pena au Kotel.

La délégation a été accueillie par le Rav Shmouel Rabinowitz, Rav du Kotel et des lieux saints, et par Mordechai (Suli) Eliav, directeur de la Fondation du patrimoine du Mur occidental. Ils ont exprimé leur gratitude pour le soutien indéfectible du Paraguay à Israël et ont expliqué l’importance historique et spirituelle du site pour le peuple juif à travers les générations.

Au cours de la visite, le Président a prononcé une prière silencieuse au Mur, a déposé un mot personnel entre ses pierres et a signé le livre d’or. Il a conclu sa visite par une visite des tunnels du Mur occidental.