Le Président du Paraguay, Santiago Pena, est actuellement en visite en Israël pour l’ouverture de l’ambassade de son pays à Jérusalem.

Il a été reçu à la Knesset par les députés israéliens.

Le Premier ministre Netanyahou a pris la parole et s’est adressé à Pena: ”Au plus fort de la guerre existentielle que nous menons, nous avons été touchés au plus profond du coeur lorsque vous avez déclaré ”Nous serons toujours du côté d’Israël, peu importe le prix, parce que c’est ce qui est juste”. En effet, il n’est pas toujours facile d’assumer une décision morale. Beaucoup ont tourné le dos ou ont préféré se taire. Vous, Santiago, vous êtes un leader courageux et droit. Vous avez choisi de ne pas observer sur le côté, l’histoire se souviendra de ceux qui se sont tenus aux côtés d’Israël dans ce moment difficile. Nous nous en souviendrons toujours parce que notre guerre est la guerre de tous les peuples libres”.

Il a ajouté: ”Nous sommes en train de démanteler l’axe du mal de l’Iran. Le monde est impressionné et admire la bravoure de nos soldats, leur détermination et les résultats de notre combat. J’espère que de nouveaux fronts ne s’ouvriront pas. Nous protégeons les valeurs de la liberté, du progrès, des lumières et du respect de l’homme”.

Sur les relations entre Israël et le Paraguay, Netanyahou a déclaré: ”L’amitié ancienne entre le Paraguay et Israël prend un nouveau tournant aujourd’hui grâce à vous et à cette amitié courageuse qui possède des racines vieilles de dizaines d’années. Nous remercierons toujours le Paraguay pour avoir soutenu la création de l’Etat d’Israël. Quelques années auparavant, des passeports paraguayens ont permis de sauver des milliers de Juifs des griffes de l’Allemagne nazie, dont celle de la famille de mon beau-père, Shmouel Ben Artzi, z’l, qui s’est enfuie au Paraguay et y a trouvé un refuge. Nous vous en serons à jamais reconnaissants”.

Et d’ajouter: ”Nous avons reconstruit notre pays, nous avons effectué une renaissance, nous avons assis la maitrise de notre destin. Les armes à la main nous créons les conditions pour ramener nos chers otages à la maison”.

Le Premier ministre s’est ensuite à nouveau adressé au Président paraguayen: ”Votre promesse courageuse de transférer l’ambassade du Paraguay à Jérusalem prend forme et vous devez en être béni. Il y a sept ans, le Président américain élu, notre ami Trump, a reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël. Quelques mois après il a transféré l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Demain, nous ouvrirons l’ambassade du Paraguay à Jérusalem. Cette décision est une reconnaissance de la vérité historique. Nous sommes restés fidèles à Jérusalem pendant des générations. Nous protégerons notre existence, nous garantirons notre avenir, nous tendons la mains à tous ceux qui veulent vivre en paix avec nous”.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a également prononcé une allocution dans laquelle il a remercié le Président paraguayen de sa venue: ”M. le Président, au nom de l’opposition, je vous remercie pour votre visite ici et encore davantage pour la décision d’ouvrir l’ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle d’Israël. Ici, dans les rues où ont marché les prophètes d’Israël et Jésus le chrétien, le drapeau du Paraguay mérite de flotter. Merci au nom de tout le pays”.

Lapid a parlé des plaies ouvertes après le 7 octobre et a décrit la situation géopolitique dans le monde: ”Les guerres de notre époque ne se mènent pas uniquement sur le champ de bataille mais aussi dans les consciences humaines. La semaine dernière un groupe terroriste islamiste extrémiste a pris le contrôle de Damas et a prétendu le faire ”au nom de la démocratie et de l’égalité”. Cette semaine, la cour suprême de Roumanie a dû annuler le résultat des élections en raison de l’ingérence de la Russie. Cette semaine, de violents affrontements ont eu lieu en Géorgie et personne ne sait qui a remporté les élections. Si Israël adopte la culture du sang et de la mort de l’islam radical, il ne sera pas seulement un Etat exclu et qui a tort, il sera aussi un Etat faible qui ne pourra pas se défendre. Israël ”qui parle le langage du Moyen-Orient” est la manière la plus faible, la plus vulnérable dont nous pouvons agir. Israël sera une démocratie libérale ou ne sera pas”.

Enfin, le Président du Paraguay est monté à la tribune pour prononcer quelques mots: ”Nous sommes venus dire aux criminels: vous n’avez pas gagné. Il y a des moments où il faut prendre position. C’est la raison pour laquelle demain, nous transférerons officiellement l’ambassade du Paraguay dans la capitale éternelle d’Israël – Jérusalem. La décision d’ouvrir l’ambassade dans cette ville a été prise sur la base des valeurs de solidarité et de fraternité. Si l’ambassade n’est pas à Jérusalem les relations diplomatiques ne seront pas authentiques. Avec ce transfert, le coeur de notre amitié battra et j’espère que nous inspirerons d’autres Etats pour qu’ils fassent de même”.

Il a également déclaré: ”Le Paraguay est l’un des Etats qui s’est toujours tenu du côté d’Israël après les attaques atroces du 7 octobre. Ce n’était pas uniquement une attaque d’Israël mais de nous tous. Nous n’abandonnerons jamais Israël. Face à chaque manifestation d’antisémitisme, chaque personne au Paraguay dira: ‘Je suis Juif”’.