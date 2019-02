Le nom George Weah rappelle sans doute de beaux souvenirs aux amateurs du ballon rond. L’actuel président du Libéria est en effet une ancienne grande vedette du football africain et européen. Entre les années 1987-2003, il fit les beaux jours de nombreux clubs tels que l’AS Monaco, le PSG, l’AC Milan, Chelsea FC, Manchester City ou encore l’OM.

Elu “Ballon d’Or” européen en 1995 il fut le premier joueur non européen à remporter ce trophée et le seul originaire du continent africain à obtenir ce titre. Il est également le premier ancien footballeur professionnel à être devenu chef d’État. George Weah a embrassé sa carrière politique en 2005, dès sa retraite sportive, et a été élu à la présidence de son pays en 2017.

Le ministre Israël Katz, le président George Weah et le maire de Jérusalem Moshé Leon – Photo Noam revkin Fenton / Flash 90

Il été chaleureusement accueilli mercredi à Jérusalem dans la salle de sport “Emek Arazim” en présence notamment du ministre par intérim des Affaires étrangères, des Transports et des Renseignements Israël Katz ainsi que du maire de Jérusalem Moshé Leon. De nombreux jeunes footballeurs étaient également présents.

Dans son intervention Israël Katz a souhaité la bienvenue au président libérien. Il a dressé l’éloge de sa carrière sportive et politique, et dans un langage footballistique, il a rajouté: “M. Weah! Je vous lance un appel: il est temps pour vous de marquer un but historique en transférant votre ambassade à Jérusalem, notre capitale et la ville des trois religions!” Lors de son discours, George Weah a répondu: “Tout est ouvert, et viendra le moment où nos deux Etats aborderont cette question”. Avec diplomatie, le président libérien a…botté en touche, en soulignant qu’il y avait aujourd’hui d’autres priorités et beaucoup de sujets à traiter quant à la coopération entre le Libéria et Israël. “Je suis venu en Israël afin de renforcer les liens et l’amitié entre nos pays et pour faire avancer la paix”, a rajouté l’ancien footballeur.

Le maire de Jérusalem Moshé Leon a lui-aussi adressé des mots de bienvenue au président libérien: “Vous avez fait l’Histoire lorsque vous êtiez footballeur international et vous faites l’Histoire aujourd’hui en tant que président du Libéria qui se rend pour la première fois à Jérusalem. Vous donnez l’exemple à notre jeunesse en lui indiquant que seul le ciel est la limite. Le sport et la culture sont capables de rapprocher les peuples…”.

Plus tard dans la journée, le président s’est notamment rendu au Kotel.

Vidéo:

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90