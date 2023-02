Tout le monde n’est pas d’accord, en Catalogne, et notamment dans le monde sportif, avec la décision de la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a annoncé tout récemment qu’elle annulait le jumelage de sa ville avec Tel Aviv et rompait ses relations avec le gouvernement israélien, prétendant en outre qu’il pratiquait ‘l’apartheid’.

C’est le cas notamment de Joan Laporta, président du FC Barcelone, club de football connu aussi sous le nom de Barça. A l’occasion du match de Ligue Europa contre Manchester United, ce jeudi ,au camp Nou, stade situé à Barcelone, il a adressé un message aux citoyens israéliens, leur disant : « Ici, vous êtes chez vous. C’est un honneur pour nous de vous voir continuer à venir pour suivre nos matchs et visiter notre ville ».

Grâce à une initiative du consul d’Israël en Catalogne, Josef David Sánchez-Molina, Laporta a invité des représentants de l’ambassade d’Israël en Espagne au match et leur a offert des maillots du club de football. En retour, les diplomates lui ont donné un drapeau israélien et une médaille pour saluer ces années d’amitié et d’activité commune.

Laporta a déclaré au site Ynet et au Yediot Aharonot qu’il avait été surpris et choqué par la décision de la maire de Barcelone. Il a ajouté : « Le Barça a d’excellentes relations avec Israël et nous les maintiendrons. Nous avons des fans partout dans le monde et nous ne rompons nos relations avec personne, surtout pas avec Israël ». Et de conclure : « A Tel Aviv, je me sens chez moi ».