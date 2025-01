Deux semaines après le terrible attentat qui a coûté la vie à trois Israéliens – Elad Winkelstein, Rahel Cohen et Aliza Reyes, z’l – dans le village arabe de Funduq, le président du conseil local de Kedumim a décidé d’y ouvrir un bureau afin de marquer une présence juive. Il réclame la destruction des magasins construits de manière illégale le long de la route qu’emprutent les habitants juifs de la région, en l’absence de route alternative.

Ozel Vatik a déclaré: »Six morts c’est trop (en référence aux différentes victimes d’attentat sur cette route ces derniers temps, ndlr), la situation ne peut pas rester la même. Notre exigence est claire: notre sang ne doit pas couler en vain. Nous ne laisserons pas la routine reprendre alors que le sang de nos frères et de nos soeurs est sur la terre de Funduq. Les habitants de Kedumim et des localités autour seront présents sur place jusqu’à ce que la situation change et que les magasins illégaux qui menacent nos vies soient détruits ».