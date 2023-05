Kevin McCarthy, le président du Congrès américain, a dit non. La ‘journée de la nakba’ n’aura pas lieu au centre des visiteurs du Capitole. Il a refusé de tenir ce rendez-vous voulu par la députée démocrate, Rashida Tlaib, et un certain nombre d’organisations anti-israéliennes.

Rashida Tlaib tenait à marquer cette journée afin de débattre sur »la catastrophe qu’a été la création de l’Etat d’Israël ». Plusieurs organisations anti-israéliennes se sont associées à la députée pour la mise en place de cet événement auquel elles tenaient beaucoup.

Pour Mc Carthy, qui était en visite en Israël il y a une dizaine de jours, il n’était pas question d’organiser dans les locaux du Capitole, une telle rencontre.

A la place, il a décidé qu’un débat sur les relations israélo-américaines depuis 75 ans aurait lieu.

Le député Dan Illouz (Likoud) a remercié le président du Congrès pour sa prise de position: »Merci pour votre soutien et votre présence solide aux côtés de l’Etat d’Israël. Dans ces moments, nous voyons qui sont nos alliés les plus forts. M. McCarthy, vous êtes un véritable ami d’Israël ».

Rappelons que lors de son séjour en Israël, au moment de Yom Haatsmaout, Mc Carthy avait insisté sur son bonheur d’être en Israël et d’avoir choisi ce pays comme première destination à l’étranger depuis son élection au poste de président du Congrès en janvier dernier.

»Pendant 75 ans, votre nation a fait face à des menaces extérieures, mais Israël a survécu et a réussi grâce à ses valeurs, son courage, sa résilience et sa détermination. La Déclaration d’Indépendance nous rappelle que ces 75 ans sont un tout petite morceau de votre histoire, il n’y a pas d’autre nation au monde qui possède une histoire aussi riche que la vôtre, de 3000 ans. La renaissance d’Israël n’est pas moins qu’un miracle contemporain et je veux vous remercier pour cela. La source de ce miracle sont les gens en Israël ».