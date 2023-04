Kevin McCarthy, le président (républicain) du Congrès américain, a atterri ce matin (dimanche) en Israël. Il va effectuer une visite officielle sur l’invitation du président de la Knesset, Amir Ohana.

McCarthy est arrivé avec une délégation de 16 membres du Congrès appartenant au parti démocrate ou au parti républicain.

Ce sera la première visite à l’étranger pour le président du Congrès américain depuis qu’il a pris ses fonctions le 7 janvier dernier.

McCarthy a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion par Amir Ohana qui a déclaré: »Monsieur le président, c’est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue en Israël. Merci d’avoir accepté mon invitation et d’avoir choisi la Knesset comme premier parlement dans le monde où vous vous rendez. J’apprécie beaucoup le fait que vous soyez accompagné d’une délégation représentant les deux partis. Je suis impatient de travailler avec vous afin de renforcer le lien entre nos deux parlements ».

Kevin McCarthy a répondu: »Au nom de notre délégation, c’est un honneur pour nous de vous rejoindre, à Jérusalem, au moment des festivités de l’indépendance d’Israël et de réitérer et confirmer le lien particulier entre nos deux nations. Je me suis déjà rendu en Israël plus de fois que dans n’importe quel autre pays et aujourd’hui j’y viens, pour la première fois, en tant que président du Congrès. Pendant les 75 prochaines années, notre coopération importante sera encore plus forte que lors des 75 passées ».