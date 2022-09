Thomas Bach, le Président du Comité Olympique international, a effectué une visite à Yad Vashem aujourd’hui en compagnie de la présidente du Comité olympique israélien, Yaël Arad.

Le président de Yad Vashem, Dany Dayan, lui a fait visiter le musée d’histoire de la Shoah. Ils ont également participé à une cérémonie commémorative dans la salle du Souvenir, visité le mémorial des enfants et signé le livre d’or de Yad Vashem.

Au cours de cette visite émouvante, Bach a écrit le message suivant dans le livre d’or de Yad Vashem :

« Les mots ne peuvent rendre compte de l’horreur indicible de la Shoah. C’est ici, à Yad Vashem, que je réaffirme solennellement l’engagement de l’ensemble du Mouvement olympique en faveur de la non-discrimination et de la paix. »

Il a en outre précisé que « chaque être humain doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’un tel crime odieux contre l’humanité ne puisse plus jamais se reproduire ».

Après avoir visité le Mémorial des enfants dédié aux 1,5 millions d’enfants juifs assassinés pendant la Shoah, le président Dayan a remis au président Bach un jeton du souvenir, le livre To Bear Witness: Holocaust Remembrance at Yad Vashem, marquant sa première visite officielle au Mont du Souvenir.

« Une partie de l’apprentissage de l’Holocauste consiste à savoir à quoi ressemblait la vie juive avant les atrocités ; comprendre le rôle que les sports de compétition et la culture ont joué dans la vie juive », raconte le président de Yad Vashem, Dany Dayan. « Beaucoup sont surpris d’apprendre l’existence d’athlètes juifs de classe mondiale qui ont participé à des jeux internationaux comme les Jeux olympiques. Nous devons nous souvenir de ces individus non pas comme des victimes sans visage et sans nom, comme les nazis les considéraient, mais comme des individus avec des histoires de vie uniques, tout comme nous. Yad Vashem se consacre à raconter ces histoires, parallèlement à l’histoire de la façon dont ils ont été brutalement persécutés, ostracisés et finalement assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Nous leur devons de nous rappeler qui ils étaient et pas seulement comment ils ont été assassinés. »

À la fin de la visite, Dayan et Bach se sont rendus près de l’arbre planté à Yad Vashem à la mémoire des Justes parmi les Nations Berthold et Elsa Beitz. Berthold et sa femme, Elsa, ont reçu le titre de Justes parmi les Nations en 1973. Berthold Beitz était membre honoraire du Comité olympique allemand. Pendant la Shoah, le couple a aidé à sauver des Juifs malgré le risque important qu’ils encouraient pour eux-mêmes, leur position sociale et leur famille.