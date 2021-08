Le président de l’Etat Itshak Herzog tient à représenter toutes les composantes de la société israélienne. Il s’est rendu mardi avec son épouse Michal à l’inauguration d’une nouvelle école de jeunes filles à Har Berakha ainsi que celle d’une école Montessori à Sela’it. Le couple présidentiel était notamment accompagné par le président du conseil régional Yossi Dagan.

A Har Berakha, Yossi Dagan et le rav Eliézer Melamed ont remis au président de l’Etat une mezouza confectionnée par l’artiste Assaf Kidron avec des pierres de Samarie.

Lors de son discours, le président Herzog a notamment cité le rav Avraham It’hak HaCohen Kook zatsal et a exposé son opinion sur ces territoires : « Je veux mettre de côté les divergences politiques quant à la solution du conflit avec nos voisins palestiniens et dire cette simple vérité : le lien profond du peuple juif avec ces régions ne peut être nié ou minimisé. Je ne suis pas ici pour la première fois. J’ai été à Har Berakha dans des moments de joie comme dans des moments de peine. J’ai rendu visite au rav Melamed à plusieurs reprises (…) Cet endroit touche mon ADN, en tant que Juif comme en tant qu’Israélien. Chaque visite en Samarie constitue une plongée dans notre histoire. Le passé et le présent sont gravés ici entre ces collines. Je souhaite aux habitants de Samarie de vivre en sécurité, dans la prospérité et l’aisance pour l’année qui vient ».

Yossi Dagan a chaleureusement remercié le président de l’Etat et son épouse pour leur venue et souligné que le grand-père du président, le rav Itshak Halévy Herzog zatsal aurait été fier de voir son fils se trouver en Samarie en train d’inaugurer une école de jeunes filles non loin du tombeau de Joseph. Il rappelé que son père, l’ancien président de l’Etat Haïm Herzog z.l. avait assisté aux festivités du 10e anniversaire de la création du conseil régional de Samarie. Yossi Dagan a également tenu à féliciter le président pour son attitude ouverte et amicale envers tous les secteurs de la population et notamment celle de Samarie, attitude qu’il a toujours manifestée dans le cadre de ses diverses fonctions politiques.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90