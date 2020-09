Le président de la Knesset Yariv Levin (Likoud) a accepté la proposition de Betzalel Smotritch de déposer la semaine prochaine une demande de création de commission parlementaire sur les conflits d’intérêts qui touchent des membres du Parquet et de la police dans des dossiers délicats. Cette initiative survient après les révélations du journaliste Amit Segal sur des agissements « étranges » d’officiers de police et du Parquet dans des affaires liées au Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Plus que cela, Yariv Levin a indiqué qu’il pense recommander au Likoud de voter en faveur de la proposition de Betzalel Smotritch. Ce dernier a déclaré : « J’ai saisi le président de la Knesset qui va permettre la présentation de ma proposition, mais même si quelque d’autre le propose, cela me sera égal, l’essentiel est qu’une telle commission soit créée et qu’elle fasse son travail afin que le population sache ce qui se passe. Il y a beaucoup à faire pour assainir le Parquet et réparer ce qui ne va pas dans le système judiciaire israélien, depuis la police jusqu’à la Cour suprême. Il y a décidément trop de publications, révélations et étrangetés qui montent à la surface concernant cette institution qui refuse d’être supervisée. La Knesset est le lieu le plus apte pour ce genre de contrôle ».

De bonnes intentions qui risquent cependant de se heurter une nouvelle fois au ministre de la Justice Avi Nisenkorn qui a promis d’être un rempart pour les foncionnaires du système judiciaire.

Photo Sraya Diamant / Flash 90