A l’occasion de sa visite officielle en France, Micky Lévy, le président de la Knesset, a rendu hommage aux victimes de l’antisémitisme en France et en particulier à celles de l’Hypercacher.

Il s’est rendu sur les lieux de l’attentat de 2015 en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo et de l’ambassadrice d’Israël en France, Yaël German. Il y a déposé une gerbe et s’est recueilli.

« L’antisionisme est de l’antisémitisme et il alimente la violence et la terreur que la communauté juive française a connues. J’ai eu le plaisir de découvrir lors de toutes mes rencontres avec les hauts fonctionnaires de l’administration française et de la ville de Paris une oreille attentive et la preuve de l’action vigoureuse de la France contre l’antisémitisme, sans compromis. Je tiens à remercier la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ce geste et sa chaleureuse amitié avec l’Etat d’Israël. »