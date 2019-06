Le président de la Knesset a évoqué une question épineuse qui est celle de la situation qui prévaut sur le Mont du Temple. S’exprimant à la Knesset à l’occasion de Yom Yeroushalaïm, il a appelé à un « changement radical de politique »: « Notre génération ne supportera plus une situation où sur le Mont du Temple, précisément sur le Mont du Temple, les émeutiers musulmans font ce qui bon leur semblent alors que les juifs, qui ne demandent qu’à visiter ce lieu vivent une situation terrible. C’est illogique, immoral, anti-démocratique et anti-juif. Cela doit changer et le plus tôt sera le mieux ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90