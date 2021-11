Un colloque au thème stupéfiant se tiendra lundi à la Knesset avec l’aval du président Micky Lévy : « Stop à la violence des Juifs de Judée-Samarie » ! Ce colloque a été organisé par les députés Mossi Raz (Meretz), Ibtisam Mar’ana (Parti travailliste) et Ossama Saadi (Liste arabe). Un comble lorsqu’on sait que ce dernier soutient le terrorisme et que la députée travailliste avait un jour déclaré qu’il faudrait « raser la ville de Zikhron Yaakov »…

Ce colloque « bénéficie » du concours des mouvements anti-israéliens Shalom Akhshav, Yesh Din et Shovrim Shetika.

Les organisateurs justifient la tenu d’un tel colloque par « le nombre record d’attaques commises par des Juifs contre des ‘Palestiniens’ dans la Rive occidentale ». Ils avancent le chiffre fantaisiste de 416 agressions dans la première moitié de l’année ! Ces chiffres sont fournis par des Arabes eux mêmes. Les participants au colloque ne parleront pas de cet Arabe qui a accusé des Juifs d’avoir fait exploser le pare-brise de sa voiture, puisqu’une vidéo amateure le montre lui-même en train de sauter sur son pare-brise ! Ils ne parleront pas non plus des dizaines d’attaques quotidiennes contre des Juifs à coups de pierres et de bouteilles incendiaires ainsi que des tentatives de lynchage.

Le député Mossi Raz est allé jusqu’à dire que les « habitants arabes sont en danger de mort » et a dénoncé « le

silence assourdissant du ministre de la Défense ». Ibtisam Mar’ana, dont la candidature à la Knesset avait été invalidée par la commission électorale avant d’être repêchée par la Cour suprême n’a pas eu honte de déclarer : « Il y a chaque jour des violations des droits de l’homme dans les territoires occupés ainsi que des violations des droits de l’homme contre ceux qui viennent défendre les droits de l’homme. Il faut cesser le terrorisme contre les Palestiniens (sic) qui vivent sous occupation ».

Quant à Ossama Saadi, il a déclaré : « Chaque sortie des Arabes est synonyme de danger, quand ce n’est pas de la part des soldats d’occupation c’est de la part des habitants juifs organisés qui attaquent les Palestiniens, dans les champs et les villages, chaque jour et chaque nuit. La violence des habitants juifs est en fait celle de l’Etat d’Israël. Le ‘Far-Est’ c’est ici et il faut mettre fin à l’occupation ».

Le président de la Knesset a donc autorisé la tenue de ce colloque fait d’incitation et de mensonges dans l’enceinte du parlement israélien.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90