Arnon Bar David, le président de la Histadrout a tenu un discours agressif face à la hausse des prix. Il s’est adressé aux sociétés qui ont annoncé, ces dernières semaines, une augmentation de 10 à 15% de leurs prix en se justifiant par la hausse du prix des matières premières.

« Chaque société qui profitera de la situation et qui augmentera ses prix de manière disproportionnée nous trouvera sur son chemin. J’appelle les citoyens israéliens à arrêter d’acheter leurs produits, d’acheter l’équivalent ailleurs. Faites des achats intelligents. Je demande aux comités d’entreprises de ne plus inclure leurs produits dans les cadeaux aux employés, achetons local ». Bar David cite précisément des sociétés qui ont déjà annoncé leur intention d’augmenter leurs prix de manière significatives: Kimberly Clark, Diplomat et Schestowitz, toutes les trois des compagnies étrangères.

Bar David a souligné que ces mêmes compagnies vendent des produits identiques à des prix moindres à l’extérieur d’Israël. Cette position fait écho au discours du Premier ministre Lapid en ouverture du conseil de ministres, dimanche dernier lors duquel, il a menacé les sociétés qui augmenteraient leurs prix de manière démesurée, d’ouvrir leur marché à la concurrence.

Bar David appelle l’Etat à agir. Lors de sa rencontre avec Yaïr Lapid, il l’a enjoint à tout faire pour réduire les prix de l’électricité, du logement, de l’éducation,etc.

« Si je ne reçois pas de réponse de la part du gouvernement, alors nous sortirons dans la rue et nous fermerons le pays pour protester contre la cherté de la vie. Je veux des solutions pour les travailleurs, des suppléments de salaire. Nous avons fini d’être des pigeons. Nous consommons intelligemment, nous nous battons contre l’augmentation des prix ».