Lors d’une visite au Qatar auprès d’enfants gazaouis hospitalisés, le président colombien Gustavo Petroil a évoqué le signe de vie reçu au sujet d’Elkana Bohbot, otage israélo-colombien encore aux mains du Hamas, liant sa libération au soutien de Bogota à la cause palestinienne. « Nous espérons sa libération rapide. Sa libération sera un hommage à la Colombie et à sa solidarité avec le peuple palestinien », at il déclaré.

Dans un message publié la même journée sur X, on voit le chef d’Etat tenir un tableau figurant une carte d’Israël aux couleurs du drapeau palestinien avec une clé en son centre symbolisant le droit au retour des réfugiés palestiniens.

La Colombie, fervent soutien de la cause palestinienne, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en mai 2024 sur fond de guerre à Gaza. Dans le même temps, elle a suspendu ses exportations de charbon vers l’Etat hébreu et ouvert une ambassade à Ramallah.