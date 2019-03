Le président brésilien Jaïr Bolsonaro est arrivé dimanche en Israël pour une visite historique de quatre jours. C’est la première fois depuis 1948 qu’un président brésilien se rend en Israël!

En l’accueillant sur le tarmac de l’aéroport Ben-Gourion, le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui a adressé des paroles très chaleureuses: « Bienvenue en Israël! (…) Ensemble nous écrivons l’Histoire. Trois mois à peine après votre investiture vous vous rendez en Israël pour votre premier voyage en-dehors du continent américain afin d’amener les relations entre nos deux pays vers de nouveaux sommets! »

Binyamin Netanyahou a également souligné la profonde amitié manifestée envers Israël non seulement par le président Bolsonaro lui-même mais aussi par son épouse et ses enfants. Il a rappelé sa visite au Brésil pour la cérémonie d’investiture du président, et de l’immense amour pour Israël qu’il avait ressenti auprès de la population brésilienne. Binyamin Netanyahou a assuré le président Bolsonaro que la population en Israël aime beaucoup le Brésil, son peuple et sa culture. Il s’est dit convaincu que sous sa présidence, le Brésil connaîtra un essor considérable tout comme les relations entre le Brésil et Israël.

Le président Bolsonaro s’est exprimé ensuite, entamant son intervention par un « Ani Ohev Israël » (J’aime Israël).

Hormis les entretiens politiques, en tête à tête d’abord puis en présence de ministres des deux gouvernements, Binyamin Netanyahou et Jaïr Bolsonaro effectueront des visites hautement symboliques et se rendront notamment au Kotel.

Par ailleurs, le président brésilien est venu avec une délégation d’une centaine de personnes, parmi elles des ministres et députés mais surtout des entrepreneurs et homme d’affaires brésiliens qui visiteront de nombreuses entreprises israéliennes et signeront des contrats dans des domaines militaires, technologiques, agricoles et scientifiques.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90