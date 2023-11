Le président allemand, Frank Walter Steinmeier, et la présidente du Bundestag (parlement allemand) Bärbel Bas effectuent en ce moment une visite de solidarité en Israël. Arrivés dimanche dans le pays, ils ont été accueillis à l’aéroport par le président de la Knesset Amir Ohana qui a ensuite reçu son homologue au parlement israélien. Elle devait par la suite rencontrer le président de la commission des Affaires étrangères et de la Sécurité, le député Youli Edelstein, et une rescapée de la Shoah, Myriam Raanan.

Le président allemand a tenu dimanche une conférence de presse avec son homologue israélien, Itshak Herzog. Dans son discours, qui a suivi celui de son hôte, Herzog a tenu à dénoncer les prises de position de certains dirigeants européens. Il a déclaré : « Je dois dire que je suis surpris, et même choqué, de voir et d’entendre les déclarations de divers dirigeants mondiaux, et même de dirigeants de certains pays de l’Union européenne, qui ne sont pas disposés à regarder la réalité telle qu’elle est et s’obstinent à adopter des positions hypocrites et une politique de deux poids, deux mesures lorsqu’il s’agit d’Israël”.

Il a ensuite rappelé que, contrairement à ce qu’avait affirmé le président irlandais, la petite Emily avait été kidnappée chez elle en Israël par des terroristes et qu’elle avait été victime, avec sa famille, du Hamas. « Le refus obstiné d’employer des termes tels que ‘Israël’, ‘enlèvement’, ‘terroristes’ ou ‘Hamas’ est honteux et dénote bien d’une volonté délibérée d’ignorer la réalité et les faits. Cela ne concorde pas avec les valeurs de la morale, de l’humanisme et de la paix », a-t-il conclu.