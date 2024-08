Abdelmadjid Tebboune, le Président algérien, a déclaré lors d’un meeting électoral: ”Nous jurons devant Dieu que si on nous ouvre la frontière entre l’Egypte et Gaza, notre armée est prête. Si seulement on nous ouvrait la frontière, nous constuirions trois hôpitaux en 20 jours avec des centaines de médecins et nous aiderions à reconstruire ce que les sionistes ont détruit”.

S’il a été applaudi par le public sur place, le Président algérien a suscité de nombreuses critiques et moqueries dans le pays. Il a été décrit comme ”populiste” par de nombreux commentateurs qui ont dénoncé des ”déclarations irresponsables du candidat Abdelmadjid Tebboune, qui ne sont autres que des tentatives pour chatouiller les sentiments des foules. Elles auront certainement des conséquences sur les relations entre l’Egypte et l’Algérie puisqu’il accuse indirectement Le Caire d’être coupable des difficultés à apporter de l’aide à la Bande de Gaza”.

Un autre commentateur a ironisé et demandé si par ”armée”, le Président algérien entendait des ”combattants” ou ”une délégation d’ouvriers du bâtiment”. D’autres ont dénoncé une utilisation de la cause palestinienne par le régime algérien afin de se racheter une légitimité.

Le journaliste et écrivain, Mohamed Sifaoui, a quant à lui publié une sévère critique du discours du Président algérien: ”C’est un comique on le savait. Mais trois réflexions quand même : – si tu es capable de construire trois hôpitaux en 20 jours, commence par les construire dans ton pays qui en manque cruellement, ça t’évitera d’aller te faire soigner en Allemagne et ça évitera à tes larbins de venir en France se faire soigner. – si tu as une armée digne de ce nom et si tu aimes tellement le Hamas, déclare la guerre à Israël, comme tes amis iraniens, ça te permettra d’être en accord avec ton discours populiste – et enfin juste pour info aujourd’hui, les armées modernes n’ont pas besoin d’ouverture de frontières pour agir. Je relève ces éléments et ce discours parce qu’ils intègrent une politique d’abrutissement de la population. Cela fait plusieurs années que le pouvoir algérien alimente l’antisémitisme et instrumentalise honteusement la question proche-orientale Cet autocrate n’est même pas capable, avec la complicité de l’armée, de garantir aux Algériens leurs propres droits. En s’exprimant de la sorte il détourne l’attention sur les vrais problèmes des Algériens et leur demande de regarder ailleurs. Malheureusement beaucoup sont bêtes au point de regarder ailleurs, ça leur permet d’oublier le marasme dans lequel est leur pays”, a écrit Sifaoui sur X.