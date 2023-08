Binyamin et Sarah Netanyahou devait poursuivre leurs vacances ce dimanche en se rendant dans le mochav Ramot dans le Golan.

Finalement, le Premier ministre a décidé de repousser ses vacances. Il s’est rendu à la Kirya à Tel Aviv – le ministère de la Défense – où il a demandé à rencontrer le Chef d’Etat-major, Hertzi Halévy.

Les habitants du mochav Ramot avaient fait part de leurs réticences à voir le couple Netanyahou passer quelques jours chez eux, en raison des manifestations prévues contre lui.

Les habitants du mochav ont envoyé une lettre aux services du Shabak: ”Avec tout le respect que nous devons aux vacances du Premier ministre, nous n’accepterons aucune atteinte, de la plus petite à la plus grande, au fonctionnement correct de tous les commerces situés dans le mochav et particulièrement à la branche du tourisme et de l’agriculture. Nous userons de tous les moyens légaux contre de telles atteintes”.

La période est critique pour les agriculteurs de Ramot puisqu’elle correspond à la récolte des mangues et qu’ils ne peuvent pas se permettre de la retarder. Une des habitantes, citée par Ynet, déclare: ”Nous n’avons aucun problème avec la venue de Netanyahou, nous espérons qu’il sera content de son séjour. Notre problème est avec les conséquences de sa venue. Ramot se trouve au plus fort de la saison agricole et touristique et si nous devons faire face à des blocages de route ou à un siège comme cela a été le cas à Neve Ativ, ce sera une catastrophe économique pour les habitants de Ramot. Nous ne demandons pas d’interdire la protestation ou qu’ils ne viennent pas manifester, certains des signataires de la lettre sont partisans de la protestation et d’autres non, c’est la démocratie. Nous attendons de la police qu’elle respecte ce droit et dans le même temps qu’elle garantisse la poursuite des activités quotidiennes du mochav”.

Les services du Premier ministre ont indiqué que le report des vacances du couple Netanyahou était uniquement dû à des réunions de travail urgentes que Binyamin Netanyahou devait tenir. Outre le Chef d’Etat-major et le ministre de la Défense, la chaine Kan rapporte que le Premier ministre doit aussi rencontre Arié Derhy, le chef du parti Shass aujourd’hui.

Netanyahou et Halévy doivent s’entretenir de la question des capacités de Tsahal à l’ombre des menaces de refus de servir de certains pilotes ou officiers d’unités d’élite, notamment après que Tomer Bar, le commandant de l’armée de l’air a mis en garde face à une potentielle atteinte à la force de frappe de Tsahal.

Le report de l’arrivée du couple Netanyahou au Mochav Ramot a, apparemment, déçu les protestaires qui l’attendaient de pied ferme pour manifester: ”Pendant que de toutes parts nous parviennent des informations faisant état de l’effondrement de l’armée de l’air, et de l’armée en général, d’un crash économique et d’une fracture terrible au sein du peuple, le Premier ministre du gouvernement de la destruction est occupé à jouer au chat et à la souris pendant ses vacances d’été”, ont-ils écrit. ”Seul un combat déterminé des citoyens pourra prévenir le passage d’Israël à une dictature messianique et dangereuse, et c’est ce que nous ferons pendant les vacances du tyran. Compte-tenu de la fuite de Netanyahou, nos actions sont reportées et reprendront demain ou mardi, lorsqu’il arrivera dans le mochav”.