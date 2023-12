Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a encore un peu plus enfoncé le clou de l’entente entre le Hamas et l’administration palestinienne reconnue internationalement comme ”modérée” et comme ”partenaire de négociations”.

Ce matin (dimanche), en ouverture du forum de Doha au Qatar, Shtayyeh a déclaré: ”Le véto américain au conseil de sécurité de l’ONU permet à l’occupant de perpétrer d’autres massacres. Israël doit être puni s’il continue à transgresser le droit international. Israël, en tant que puissance occupante est responsable de la fourniture d’électricité, d’eau et d’aide humanitaire à Gaza et la Cour pénale internationale ne parvient pas à obtenir justice pour les Palestiniens”.

Puis il a ajouté: ”Le Hamas est une force importante de la carte politique palestinienne et les déclarations d’Israël sur l’éradication du Hamas ne se concrétiseront pas et ne sont pas acceptables à nos yeux”.

Lors de ce sommet, Israël a également été attaqué par les représentants du Qatar, de la Jordanie et de l’UNRWA.

Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré: ”Ce qui se passe à Gaza est une catastrophe humanitaire sans précédent qui soulève des questions quant à l’efficacité de la communauté internationale. Le système mondial permet la poursuite du conflit. La libération des otages a été acquise uniquement par les négociations et certainement pas grâce à l’opération militaire israélienne. Nous poursuivons nos efforts pour obtenir la libération des otages mais nous voulons un cessez-le-feu et l’arrêt des attaques sur les civils à Gaza. Nous craignons que toute une génération au Moyen-Orient ne se radicalise encore plus à cause de la guerre à Gaza”.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a tenu des propos dans le même sens.

Philippe Lazzarini, directeur de l’UNRWA, également présent à ce sommet à déclaré: ”La déshumanisation des Palestiniens permet à la communauté internationale de supporter les attaques israéliennes sur Gaza. Notre agence est au bord du gouffre à Gaza, il faut un cessez-le-feu immédiat”.

M. Lazzarini s’est abstenu de parler de la pression exercée par le Hamas sur son organisation afin de récupérer pour lui l’aide humanitaire et d’en priver les populations civiles. Les images de la foule palestinienne prenant d’assaut les bâtiments de l’UNRWA où est stockée et thésaurisée l’aide humanitaire ont prouvé, une fois encore, la complicité entre cette agence de l’ONU et les terroristes du Hamas.