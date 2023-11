Le Premier ministre Binyamin Netanyahou était aujourd’hui (dimanche) dans la Bande de Gaza.

Il a rencontré les soldats et a fait un point sur la situation avec les officiers. Il a également visité un des tunnels découverts par les combattants israéliens.

”Nous sommes ici, dans la Bande de Gaza, avec nos combattants héroïques. Nous faisons tous les efforts pour ramener nos otages et nous finirons par les ramener tous”, a déclaré Netanyahou, ”Nous avons trois objectifs dans cette guerre: éradiquer le Hamas, ramener tous les otages et garantir que Gaza ne redeviendra pas une menace pour Israël”.

Netanyahou a ajouté: ”Je suis ici pour dire à nos amis, nos combattants, et je vous le répète, citoyens israéliens: nous continuons jusqu’au bout, jusqu’à la victoire. Rien ne nous arrêtera, nous sommes convaincus que nous avons la force, la puissance, la volonté et la détermination pour atteindre les objectifs de la guerre et c’est ce que nous ferons”.