A l’occasion des trente ans de la disparition du Rabbi de Loubavitch, le Premier ministre Netanyahou a reçu dans son bureau, des représentants du mouvement Habad.

Il leur a raconté sa première rencontre avec le Rabbi, il y a 42 ans: ”Il m’a parlé de trois choses: l’amour du peuple d’Israël, la défense de la terre d’Israël et le combat contre les mensonges”.

Il a évoqué la guerre en cours: ”Nous pouvons gagner cette guerre. Nous allons la gagner. Nous la gagnons en fait. En écrasant nos ennemis avec la force et le courage indomptable de nos soldats. Ce sont de formidables héros. Cela ne fait aucun doute. Mais nous devons aussi gagner la guerre dans le monde. Plus vite nous mettrons fin à cette guerre, plus vite nous pourrons également repousser les calomnies, et c’est ce que nous allons faire.

Le message le plus important que j’ai pour vous est de ne pas céder, de ne pas reculer, de ne pas capituler, ni face à ces mensonges antisémites, ni face à la peur, ni face à l’intimidation. Vous êtes nos ambassadeurs dans l’esprit du Rabbi. C’est ce que m’a dit le Rabbi. Il m’a dit : ”Vous serez l’ambassadeur du peuple juif dans la salle des ténèbres”, comme il a appelé l’ONU. Il m’a dit : ”Allumez une bougie de vérité. Levez-vous contre nos ennemis, pour notre peuple et pour notre terre”. C’est le même message. Il n’a pas changé. Il est juste devenu encore plus nécessaire, plus aigu, plus indispensable qu’à n’importe quel moment de votre vie. Transmettez ce message à notre peuple. Transmettez ce message de vérité au monde. »

Video credit – Itay Beit-On (GPO) / Sound credit: Yehezkel Kandil (GPO)