Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a présenté ses condoléances à Gadi et Hanna Eizenkott, après que leur fils Gal est tombé au combat à Gaza.

”Hanna et Gadi, Sarah et moi avons le coeur brisé à l’annonce de la mort au combat de votre fils Gal. Nous pleurons avec vous, nous sommes de tout coeur avec vous. Gal était un combattant valeureux, un véritable héros. Nous vous transmettons nos plus sincères condoléances ainsi qu’aux familles de tous les soldats tombés au combat.

Le peuple vous entoure d’amour et de reconnaissance aujourd’hui et éternellement. Combien la douleur est grande, combien le désarroi est profond. Le gouvernement israélien et les citoyens d’Israël sont en deuil avec vous. Nos héros ne sont pas tombés en vain. Nous continuerons à nous battre jusqu’à la victoire”.

Itshak Herzog, le Président de l’Etat, a lui aussi envoyé un message de condoléances à l’ancien Chef d’Etat-major et à son épouse: ”Mihal et moi ressentons une douleur profonde dans le deuil de Gadi et Hanna Eizenkott dont le fils est mort au combat à Gaza. Gadi m’avait raconté une fois que Gal était dans le moule familial: attaché aux valeurs, cherchant l’excellence et aimant tout le monde. Gadi consacre toute sa vie à la sécurité d’Israël, à Tsahal et à l’Etat et aujourd’hui sa famille paie un prix trop lourd à porter.

Gal a été éduqué depuis son enfance à l’amour du peuple et de la patrie et a agi dans cet esprit à chaque instant. Avec tout le peuple, j’apporte tout mon soutien à la famille israélienne des endeuillés dont le sacrifice est trop lourd à porter. Nous continuerons à protéger notre peuple, notre pays bien-aimé, pour eux, pour nous. Que le souvenir de Gal et des soldats tombés au combat soit béni”.

Benny Gantz a rendu hommage à Gal Eizenkott: ”Au cours de notre visite du bataillon 162, nous avons reçu la terrible nouvelle de la mort de Gal, le fils de mon ami Gadi Eizenkott. Gal n’a pas hésité un instant et s’est enrôlé en tant que réserviste pour l’Etat dans l’amour duquel il a grandi et qu’il aimé de tout son être.

Gadi, nous nous connaissons depuis des dizaines d’années. Je sais combien tu es fort, à quel point ta famille est unie, à quel point tu protèges notre maison à tous et ta maison personnelle. Ce sera toujours le cas, j’en suis sûr”.