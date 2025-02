Au mois d’octobre dernier, la Knesset a adopté deux lois concernant les activités de l’UNRWA en Israël, après que des employés de l’agence onusienne ont directement participé aux massacres du 7 octobre.

La première, initiée par les députés Boaz Bismuth et Sharren Haskel, interdit les activités de l’UNRWA à Shouafat et à Jérusalem Est. La seconde, initiée par les députés Yulia Manilovsky, Dan Illouz et Ron Katz, interdit tout contact entre les autorités israéliennes et l’UNRWA empêchant le personnel de l’agence d’agir dans la Bande de Gaza ou d’y entrer.

Ces lois ont été adoptées à une large majorité par la Knesset. Le gouvernement avait trois mois pour les mettre en application. Or à cette date, rien n’a encore été fait. Certains avancent des obstacles juridiques posés par la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara. Quoi qu’il en soit dans les faits, les lois ne sont toujours pas mises en oeuvre.

La députée Yulia Manilovsky a envoyé plusieurs courriers au gouvernement pour demander l’application des lois sous peine d’un recours devant la Cour suprême.

Ce soir (lundi), le cabinet du Premier ministre a publié un communiqué pour exiger cette application: »Le Premier ministre a ordonné de mettre en application immédiatement la loi concernant l’UNRWA. Il n’existe aucun obstacle à l’exécution de la consigne du Premier ministre ».