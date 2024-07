Le Premier ministre Binyamin Netanyahou était aujourd’hui à Rafah auprès des combattants de Tsahal.

Il a déclaré sur place, entouré des soldats: ”J’ai été renforcé par les résultats des combattants et j’ai pu constater la puissance de leur action à la surface et sous la terre pour la sécurité d’Israël. Notre présence sur l’axe Philadelphie et le passage de Rafah sont indispensables pour la suite. La pression militaire qu’ils (les combattants israéliens, ndlr) exercent ici, ils prennent le Hamas à la gorge ce qui nous aide à promouvoir un accord de libération des otages, y compris de remplir notre exigence de libérer un nombre maximal d’otages dès la première étape. Cette pression ne retarde pas l’accord, elle le fait avancer”.

Netanyahou a pris le temps de s’assoir avec les soldats, d’écouter ce qu’ils avaient à lui dire et de répondre à leurs questions.