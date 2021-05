« Ce qui se passe dans les villes d’Israël ces derniers jours est insupportable. Nous avons vu des émeutiers arabes incendier des synagogues, des voitures, attaquer des policiers, des citoyens innocents et sans histoires. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, car c’est de l’anarchie. Rien ne justifie cela et je dirait même plus, rien ne justifie des lynchages de Juifs par des Arabes ou des des lynchages d’Arabes par Juifs. Nous n’accepterons pas cela. Cette violence, ce n’est pas nous. Nous allons réinstaurer l’Etat de droit et la gouvernance dans les villes israéliennes en tout lieu, dans toutes les villes, les villes mixtes et les viles juives. Partout.

J’ai instruit la police d’instaurer les mesures d’état d’urgence, de renforcer les effectifs des gardes-frontières et de décréter un couvre-feu.

Je vais convoquer une séance d’urgence afin d’accorder les pouvoirs nécessaires à la police, avec plus de soutien et plus d’effectifs. J’ai l’intention d’introduire des unités de l’armée en vertu de la législation existante, et au besoin, nous légiférerons sur cette question. Nous devons dire aux policiers et aux soldats que nous les envoyons pour qu’ils rétablissent l’ordre. Nous ferons tout pour accorder les compétences et les moyens nécessaires pour remplir cette mission.

Et aux citoyens d’Israël je dis : ‘Peu m’importe si votre sang vous monte à la tête ! Vous n’avez pas le droit de prendre la loi en mains. Vous ne pouvez pas venir, prendre un simple citoyen arabe et le lyncher, comme nous ne pouvons pas supporter de voir des citoyens arabes lyncher des Juifs. Cela ne doit pas être. Et c’est un avis dont je suis certain qu’il est partagé par une majorité des citoyens du pays.

Nous nous battons sur deux fronts. Dans l’un, face au Hamas, nous sommes tous unis, et le Hamas tire des roquettes qui frappent indifféremment Juifs et Arabes. Alors unissons-nous aussi afin de remplir la mission qui nous incombe en tant que citoyens de notre Etat : restaurer la gouvernance, faire cesser cette anarchie, restaurer la sécurité et la calme que nous méritons tous ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90