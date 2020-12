Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu dans une station de vaccination dans un dispensaire de la ville arabe de Tira, au nord de Kfar Saba. Il était accompagné du vice-ministre de la Santé Yoav Kich. Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec des patients et a assisté à une série de vaccinations. Il a souligné que le monde entier est en admiration face à Israël pour la rapidité de l’obtention des vaccins et celle à laquelle les citoyens se pressent pour les recevoir.

Binyamin Netanyahou en a profité pour lancer une nouvelle fois un appel pour accélérer encore le rythme : « je me suis entretenu à treize reprises avec le Pdg de Pfizer et plusieurs fois avec celui de Moderna. J’invite tout le monde à venir se faire vacciner, Juifs, Arabes, religieux ou non-religieux, tout le monde peut et doit se faire vacciner », a dit le Premier ministre qui a remercié le personnel des dispensaires (koupot ‘holim) qui travaillent inlassablement pour administre les vaccins. Un médecin arabe de ce dispensaire a confié au Premier ministre qu’il y avait beaucoup de « fake news » sur les réseaux sociaux arabes concernant le vaccin.

Le vaccin de la firme Moderna en Israël dans quelques jours…

Un million de doses du vaccin développé par la compagnie américaine Moderna arrivera la semaine prochaine au lieu du mois de mars comme prévu initialement. Il s’agit d’une très bonne nouvelle au vu des informations qui font état d’une pénurie d’ici une semaine et demi.

Vidéo :

Photo Miriam Alster / Flash 90