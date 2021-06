Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a demandé au ministre de la Défense Benny Gantz de reporter d’une semaine l’évacuation et la destruction de l’avant-poste Eviatar en Samarie. Cet avant-poste, déjà évacué et détruit une fois, avait été édifié en souvenir d’Eviatar Borowski hy »d assassiné par des terroristes arabes en avril 2013. Après l’attentat du carrefour de Tapouah qui a coûté la vie au jeune Yehouda Guetta hy »d au mois de mai, une cinquantaine de familles sont venues s’y réinstaller. Le Premier ministre ne souhaite pas que cette destruction soit l’une des dernières actions de son gouvernement et que son nom y reste attaché. Il préfère laisser la décision à son successeur Naftali Benett qui sera probablement mis devant un dilemme.

Sur ordre de ministre de la Défense, Tsahal a déjà commencé les préparatifs en vue de l’évacuation de force des familles et de la destruction des infrastructures. En signe de protestation contre la décision, le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan y a installé ses bureaux.

Cette évacuation, si elle s’effectue, résonnera en net contraste avec les énormes concessions faites à Mansour Abbas, président du parti islamique Ra’am, qui prévoient notamment de ne plus sévir contre les innombrables constructions bédouines illégales dans le Néguev qui constituent une menace stratégique pour l’Etat d’Israël.

Vidéo :

Photo Mouvement Na’hala – Gar’in Eviatar