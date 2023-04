Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est rendu aujourd’hui (dimanche), à Efrat pour une visite de condoléances à la famille Dee qui a perdu pendant Pessah, la mère de famille et deux filles, dans un terrible attentat.

Le Premier ministre a écouté le père de famille, le rabbin Leo Dee, parler de leur aliya et a déclaré qu’il savait que si la défunte épouse du rabbin avait été interrogée à ce sujet, elle aurait répondu qu’elle n’avait aucun regret et que si c’était à refaire, elle le referait. Le Premier ministre Netanyahu a noté que malheureusement, « la terre d’Israël s’acquiert au prix d’épreuves et de souffrances », et a dit au rabbin Dee que « maintenant, votre femme et vos filles vivront en nous ».

La fille, Tali Dee, a demandé au Premier ministre comment il avait surmonté la perte de son frère. Le Premier ministre Netanyahu a répondu qu’au début, il pensait que la vie était finie, et a déclaré que lorsqu’on lui a dit pendant la semaine de deuil que la vie continuait, il avait refusé de le croire. Cependant, le Premier ministre a ajouté qu’ils avaient eu raison et a déclaré que même si la douleur qu’ils ressentaient maintenant persisterait toute leur vie, elle ne serait pas toujours aussi forte.

Le Premier ministre Netanyahu était accompagné par son directeur de cabinet Tzachi Braverman, le secrétaire militaire du Premier ministre, le major-général Avi Gil et le secrétaire du gouvernement, Me Yossi Fuchs.

Interrogée par la presse après le passage du Premier ministre, la fille, Tali Dee a confié que »la dernière chose qui me préoccupe c’est de savoir si les terroristes ont été attrapés. Même si justice est rendue, Maman, Rina et Maya ne reviendront pas ».

Vendredi, le père, Léo, avait déjà déclaré au ministre de la Défense que s’il souhaitait que les terroristes soient arrêtés, il ne voulait pas qu’une telle mission mette en danger la vie des soldats.

La famille a, par ailleurs, rapporté que la visite du Premier ministre l’avait renforcée.