Hier (mardi), le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal ont reçu le premier forum climatique israélien.

Depuis sa prise de fonction, le Président a fait du climat un de ses chevaux de bataille. Il avait d’ailleurs évoqué le sujet lors de son voyage en Turquie mais aussi dans d’autres pays de la région. Pour lui, la lutte contre le réchauffement climatique doit se faire en coopération avec nos voisins et peut être un levier de rapprochement.

Le Forum israélien sur le climat, une initiative conjointe de l’organisation Life & Society et du bureau du président, a été créé en octobre 2021 dans le but d’impliquer les meilleurs esprits d’Israël dans une tentative concertée de lutte contre la crise climatique mondiale.

En l’honneur du lancement du forum climatique israélien hier, la résidence du Président avait été illuminée en vert. La ministre de la protection de l’environnement Tamar Zandberg, le représentant de l’opposition Yariv Levin, le président du Forum israélien sur le climat Dr. Dov Khenin, le coordinateur du Forum israélien sur le climat Dr. Zohar Berman, des représentants de Youth for Climate et des représentants du ministère ont également participé à la convention.

Le président Herzog a commencé son allocution en disant : » L’urgence mondiale est déjà là. Ce n’est pas un problème qui appartient aux siècles futurs ou aux générations à venir. La crise climatique mondiale est là avec toute sa force, et elle s’aggrave. C’est exactement pourquoi nous avons créé le Forum, afin que l’État d’Israël puisse lutter contre cette crise. Au cours des quelques mois d’activité du Forum, en l’honneur duquel nous nous sommes réunis ici aujourd’hui, de nombreux groupes de travail ont travaillé intensément. Nous voyons déjà des bourgeons de solutions et de nouvelles idées. (…) La société israélienne sait être en désaccord sur un très large éventail de questions, mais elle doit réussir à exprimer un partenariat dans ce combat, à montrer sa créativité, sa beauté et la qualité particulière qui nous caractérise en tant qu’individus et société. (…) Au cours des derniers mois, j’ai visité et eu des contacts avec des États tels que la Grèce, Chypre, la Turquie, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn. Je peux vous dire que faire avancer un partenariat régional dans la lutte contre la crise climatique est un sujet qui intéresse tout le monde, dans chaque nation et dans chaque société qui nous entourent. C’est précisément dans un monde où les intérêts des États deviennent la fin du monde, déstabilisant la famille des nations, que cette crise peut prévenir les frictions en favorisant les dialogues ».

Lors de cette rencontre des messages enregistrés du Premier ministre Bennett et du l’envoyé spécial du Président américain pour l’environnement, John Kerry, ont été diffusés.

Les participants ont appelé à la mise en place d’objectifs concrets et de mettre en avant les réalisations israéliennes dans le domaine de la lutte pour le climat.

