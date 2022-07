C’est une première: un festival du cinéma a été organisé hier à Ariel, en Samarie.

Ce festival est considéré comme le coup d’envoi d’un développement important du cinéma dans la région et comme un encouragement pour les habitants à laisser leur créativité se révéler. Pendant le festival, un »Oscar de Samarie » a été décerné dans le cadre de la compétition pour le meilleur long-métrage ainsi que d’autres prix que l’on retrouve traditionnellement dans les cérémonies de récompenses cinématographiques.

Le ministre de la Culture, Hili Troper était présent ainsi que sa prédécesseur, Miri Regev et des responsables de l’industrie israélienne du cinéma, de la société publique des médias et des critiques du grand écran.

Le Président du Conseil régional de Samarie a déclaré: »C’est un jour historique. Nous ouvrons les portes de la créativité dans toutes ses nuances et ses opinions. Ceux qui veulent créer sont les bienvenus en Samarie, vous trouverez chez nous l’inspiration. Nous construisons Eretz Israël, le sionisme c’est construire des maisons et des routes mais la culture, le sport et le cinéma sont aussi le sionisme ».

Cet événement envoie un message clair: la Samarie, comme toute autre partie de l’Etat d’Israël possède ses créateurs, ses artistes et elle doit être considérée au même titre que les autres régions au regard de son industrie cinématographique et artistique.

Le fond cinématographique de Samarie a été créé, il y a trois ans, alors que Miri Regev occupait le poste de ministre de la Culture. Depuis, il a déjà soutenu plus de 70 courts et longs métrages. Il avait été mis en place pour encourager la création dans les régions de la Judée, de la Samarie et de la Vallée du Jourdain. Un travail en commun s’est depuis mis en place avec d’autres institutions cinématographiques locales ou plus importantes et des acteurs réputés de l’industrie du cinéma en Israël.