Nadav Argaman était le chef du Shabak, il y a encore un peu moins de deux ans. En octobre 2021, il a été remplacé par Ronen Bar à la tête de l’une des institutions les plus importantes pour la sécurité d’Israël.

Interrogé ce matin sur Galei Tsahal par Ilana Dayan, Argaman a refusé de condamner les réservistes qui annoncent qu’ils ne serviront plus en raison de la réforme judiciaire.

”Si cette terrible et dangereuse réforme passe, nous ne vivrons plus dans le même Etat et donc nous ne serons plus tenus par le contrat que nous avons signé avec lui”.

Il a estimé que la responsabilité incombait uniquement à Netanyahou et non aux soldats et aux officiers réservistes qui refusent de se présenter: ”Faire tomber la responsabilité sur ces volonaitres, pilotes et membres des unités spéciales, est une erreur monumentale. Nous sommes dans une autre réalité, différente de celle du retrait de Gaza ou de toute autre chose. Nous parlons d’un changement de régime en Israël, c’est la raison pour laquelle, arrêter de se porter volontaires en milouïm est légitime”.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, lui-même officier réserviste de Tsahal, s’est indigné, sur Galei Tsahal, des propose de Nadav Argaman: ”Je m’exprime du plus profond de mon coeur, en tant qu’officier qui a eu la responsabilité de combattants. J’ai été gravement blessé et je suis revenu au poste de commandement après ma convalescence, je me suis opposé au processus d’Oslo mais je n’aurais jamais osé refusé de servir et je ne me serais certainement pas exprimé en faveur d’un tel refus lorsque j’ai vu la catastrophe d’Oslo de mes yeux. Mêler Tsahal dans une querelle politique créé un dommage pour des décennies. Quel est le message que veut faire passer l’ancien chef du Shabak en conseillant ainsi les responsables des forces de sécurité?”.