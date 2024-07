Noa Argamani a publié sur son compte Instagram un hommage à Yossi Sharabi, z’l, tué en captivité. Elle raconte qu’elle a fait sa connaissance dès le 7 octobre quand ils sont arrivés à Gaza, après leur enlèvement par les terroristes du Hamas.

”Lorsque je t’ai rencontré pour la première fois, j’ai vu un homme terrifié, affolé, inquiet pour sa famille. Tu t’inquiétais pour ta femme Nira et les filles. Vous aviez été séparés le 7 octobre et depuis tu n’avais pas la moindre nouvelle”, écrit Noa.

”Pendant nos moments communs de captivité j’ai connu un homme extraordinaire, plein de noblesse et d’humilité, un homme de vérité”, poursuit-elle, ”Ce qui était toujours important pour toi était le respect mutuel, peu importe les divergences d’opinions. J’ai beaucoup appris de toi pendant cette période et chaque jour j’ai été surprise de découvrir tes qualités et nos passions communes malgré notre différence d’âge”.

Noa remercie Yossi, z’l, pour sa présence et son soutien: ”Merci de t’être soucié de moi pendant tout ce temps, pour m’avoir soutenue, pour m’avoir écoutée et pour avoir même réussi à me faire sourire pendant cette période difficile. Je te promets ainsi qu’à ta chère famille que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener ton frère Eli, qui a aussi été enlevé le 7 octobre, avant qu’il ne soit trop tard. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne sois pas abandonné et laissé en arrière une nouvelle fois”.

Elle conclut: ”Tu seras toujours une partie de moi et je m’engage à être une émissaire qui racontera l’histoire pour que tout le monde entende quel héros tu étais et pour que la tragédie ne se reproduise pas”.