Abou Ubayda, le porte-parole du groupe terroriste des brigades Al Qassam du Hamas a adressé un message aux familles d’otages israéliennes et au public israélien. Il y a attaque Binyamin Netanyahou en l’accusant de rechercher son propre intérêt politique au détriment de sa population:

”Notre message au public de l’ennemi, aux familles des soldats sionistes à Gaza et aux familles des prisonniers de l’ennemi. Il est su de tous et du monde entier que la victoire totale dont parle Netanyahou est sa victoire personnelle en éloignant ses adversaires et en restant au pouvoir en sacrifiant vos enfants. Ce qui préoccupe Netanyahou c’est de satisfaire les criminels terroristes de son gouvernement. C’est pourquoi, le sort de vos enfants est devenu un jouet dans les mains de votre chef de gouvernement et de ses ministres fous qui ne font que tuer et détruire. Tout ce que fait Netanyahou est une tentative pour fuir la vérité et l’échec qui le poursuit toute sa vie”.

Puis le porte-parole terroriste s’est vanté d’avoir réussi à tromper le Shabak et les services de sécurité israéliens le 7 octobre: “Ce qui a été récemment révélé par l’ennemi à partir de documents sur l’horrible échec du 7 octobre n’est rien par rapport à ce que nous révélerons au bon moment avec l’aide d’Allah, les documents seront plus sérieux et plus difficiles. Ils montreront comment nous avons réussi à tromper grâce à une stratégie complexe le Shabak et les services de sécurité de l’ennemi pendant des années “.