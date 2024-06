Le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari a indiqué jeudi soir qu’une unité de Tsahal avait intercepté, au cours de la nuit, un commando des terroristes alors qu’ils tentaient d’entrer en territoire israélien depuis Rafah. Il a précisé qu’ils étaient sortis du puits d’un tunnel à près de 200 mètres de la barrière, armés de Kalachnikovs et de RPJ.

Hagari a loué l’action des observatrices militaires et des soldats de Tsahal qui avaient fait preuve de détermination et de courage et avaient ainsi évité une attaque plus sérieuse. Il a déploré la mort, au cours de cet affrontement, du sergent Zeed Mazarib, 34 ans, originaire de Zarzir.

Hagari a également révélé l’identité des neuf terroristes éliminés au cours de la nuit par Tsahal dans une école de l’UNRWA à Gaza. Il a précisé que certains d’entre eux avaient participé aux massacres barbares du 7 octobre. Il a ajouté que d’autres terroristes, non encore identifiés, avaient été tués dans cette attaque.