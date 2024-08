Le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari a donné samedi soir une conférence de presse. Au cours de son intervention, il a tout d’abord mentionné les durs affrontements dans le centre de la bande de Gaza au cours desquels quatre combattants de Tsahal ont été tués. Il a ensuite évoqué la situation dans le nord du pays.

Il a ensuite évoqué les négociations qui devaient débuter au Caire. Il a tenu à souligner : « Nous sommes parfaitement prêts, tant pour l’attaque que pour la défense. La population doit rester attentive et vigilante. Nous la tiendrons au courant de tout développement éventuel ». Concernant les actions de Tsahal dans le Nord, il a indiqué : « Nous avons attaqué 70 cibles du Hezbollah au cours de la semaine écoulée et en avons éliminé plus de 20 terroristes du Hezbollah, y compris des chefs de haut rang responsables des tirs de roquettes ».