Suite au terrible attentat qui s’est produit ce matin (dimanche) à Holon et qui a coûté la vie à deux personnes, un couple de personnes âgées, le porte-parole de la police, Eli Lévy, a lancé un appel à la population civile israélienne. Il a demandé aux civils habilités à porter une arme de sortir avec afin de sauver des vies.

”Nous nous trouvons dans une période très difficile au regard des attentats terroristes. La police, le commando Yamam et Tsahal fournissent un travail très important. J’appelle tous ceux qui sont habilités et qui peuvent porter une arme à sortir avec. Dans le cas présent, c’est un de nos policiers qui a agi et nous le félicitons mais dans beaucoup de cas, les civils se trouvent en situation d’agir. Le public doit être vigilant”.