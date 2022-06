Chaque semaine et son départ au sein du bureau du Premier ministre. Cet après-midi, on apprend que le porte-parole de Naftali Bennett a posé sa démission.

Il s’agit de Matan Sidi, 26 ans, qui depuis les débuts du gouvernement est le porte-parole du Premier ministre et son conseiller médiatique personnel.

Il faisait partie de l’équipe rapprochée de Naftali Bennett depuis plus de quatre ans. Il était déjà son porte-parole lorsque ce dernier était ministre de la Défense et de l’Education.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, il était aussi en charge du conseil médiatique du Mossad, des services de renseignements, et de différentes institutions qui dépendent directement du Premier ministre.

Comme lors des départs précédents de proches collaborateurs, Naftali Bennett a publié un chaleureux message de remerciement à l’attention de Matan Sidi.

Sidi de son côté a également tenu à remercier son ancien patron: »J’ai appris de lui, l’amour du peuple et de la terre, le sens du service public et surtout, la force de résistance face aux pressions et la lutte pour ses convictions quand le coeur est au bon endroit. Aujourd’hui, le temps est venu de me tourner vers d’autres horizons, de relever de nouveaux défis. Je veux remercier le Premier ministre pour tout et lui souhaiter une grande réussite dans son travail acharné pour le public en Israël ».

Sidi est le quatrième proche collaborateur de Bennett à partir en l’espace de quelques semaines: Shimrit Meïr, sa conseillère en politique étrangère était la première à démissionner, suivie de Tal Gan Zvi, le chef de cabinet de Bennett, puis de Naomi Sasson, la semaine dernière, sa conseillère personnelle.