Même au soir d’un attentat où trois pères de famille israéliens ont perdu la vie, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain, n’a pas pu s’empêcher de faire un parallèle entre les morts israéliens et les morts palestiniens.

Ned Preiss a écrit: »Les Etats-Unis sont très préocuppés par l’escalade de la violence en Judée-Samarie. Nous présentons nos sincères condoléances aux proches des civils israéliens et palestiniens, dont des enfants, qui ont été tués pendant ces dernières 48 heures. Nous condamnons avec force l’attaque terroriste dans laquelle trois Israéliens ont été tués et trois autres blessés. Ces derniers temps, nous constatons une augmentation inquiétante du nombre de morts et de blessés palestiniens et israéliens, dont beaucoup d’enfants. Il est indispensable que les parties prennent des mesures d’urgence pour éviter d’autres pertes de vies humaines ».

Loin de ces déclarations diplomatiques tendancieuses, les soldats de Tsahal ont cartographié, ce matin, la maison du terroriste qui a perpétré le terrible attentat hier dans la zone industrielle d’Ariel, afin de préparer sa destruction.