La chaleur de l’été nous incite à adopter une alimentation différente. Alors pourquoi ne pas faire une place plus importante au poisson dans notre assiette?

Le chef Yaniv Shoshan, ancien chef du restaurant de l’hôtel King David, La Régence, et aujourd’hui propriétaire d’une poissonnerie à Emek Refaïm, »Yossef Hadayag », nous donne ses conseils. En prime, il nous livre une recette à tester d’urgence!

Le P’tit Hebdo: Pourquoi avoir ouvert une poissonnerie?

Y.S.: Depuis tout petit j’aime le poisson. Mon grand-père était pêcheur et ramenait des trésors à la maison dont je me régalais. D’ailleurs le magasin porte son nom. Après 5 année en tant que Chef à La Régence, j’ai voulu apporter mon savoir-faire et développer la culture du poisson qui, à mes yeux, doit avoir une place plus importante en Israël.

Lph: Comment bien choisir son poisson?

Y.S.: D’une manière générale, il est d’abord important d’acheter du poisson frais. La fraicheur est reconnaissable à quatre signaux. Le premier est l’odeur: si elle est celle de la marée et des algues, le poisson est frais. Le second, les yeux: ils doivent être brillants, clairs et bien bombés. Troisièmement, les branchies: elles sont roses ou rouges et encore humides. Enfin, la chair: le poisson doit être bien brillant, ferme et élastique au toucher. Par ailleurs, je conseille toujours d’aller vers des poissons de mer comme le intias ou le lokous ou encore les sardines qui n’ont pas subi l’intervention de l’homme.

Lph: En Israël, on a surtout une culture de la viande à chaque grande fête. La viande étant conseillée avec modération, peut-on la remplacer par du poisson?

Y.S.: Tout à fait! Ce produit est très sain, facile à préparer et idéal en été, et tout aussi bon en barbecue. Dans notre magasin, »Yossef Hadayag », nos poissons arrivent directement du pécheur sans passer par des intermédiaires. Nos poissons sont extra-frais et nous proposons un service individuel suivant les envies du client, sans frais supplémentaires! Selon la demande, nous commandons des produits peu courants dans le commerce comme le blue fin par exemple, et faisons des découpes de poissons sur demande – pour carpaccio, sushi ou tataki, pour individuel ou évènements! En fin de semaine, nous proposons des préparations à base de harengs ou des poissons fumés. A cela s’ajoute un choix de vins, pâtes, sauces, et autres produits pour accompagner votre star du repas – votre poisson!

La recette du chef

Thon Sésame Grillé

Ingrédients:

1 cuillère à soupe de pâte miso (que l’on trouve en magasin)

2*150 g Steak de thon (idéalement 2 cm d’épaisseur)

4 cuillères à soupe de graines de sésame

8 oignons verts

150g de pois mange-tout

Préparation:

Placez une grande poêle à frire antiadhésive sur un feu mi-vif. Frotter le miso sur le thon, puis tapoter les graines de sésame pour le recouvrir. Placez dans la poêle chaude avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et faites saisir pendant 1 minute et demie de chaque côté, de sorte qu’il soit joliment dorée à l’extérieur mais rougi au milieu. Réservez. Essuyez rapidement la casserole avec un morceau de papier essuie-tout, puis remettre sur le feu.

Coupez les oignons de la même longueur que les pois mange-tout. Jetez-les dans la casserole bien chaude avec quelques gouttes de vin rouge et une pincée de sel pendant 2 minutes pour saisir légèrement. Trancher le thon sésame et servir sur un lit de légumes assaisonné avec 1 cuillère à café d’huile d’olive extra vierge.

Yossef Hadayag, Rehov Emek Refaïm 42, Jérusalem

Yaniv: 052-823-3411

Livraisons gratuites!

Cacher lamehadrin.