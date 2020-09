Le plus grand termite du monde découvert en Israël

Le ministère de la Protection de l’environnement a annoncé mercredi matin que des termites de l’espèce la plus vorace au monde ont été découverts à Petah’ Tikva. Il s’agit du « Coptotermes formosanus » (Coptoterme de Formose). Une colonie de ce genre de termites peut atteindre des millions d’individus et ils peuvent agir sur un rayon de cent mètres de leur nid.

Le Coptoterme de Formose aime les climats chauds et humides et il cause des dégâts gigantesques en s’attaquant à des maisons mais aussi à toutes sortes d’infrastructures en bois.

Dr. Guilad Ben-Tzvi, directeur d’un laboratoire d’entomologie au musée de la Nature à l’Université de Tel-Aviv, souligne la nocivité de cet insecte, qui détruit notamment les arbres, les parquets en bois, les poteaux téléphoniques, les infrastructures électriques souterraines etc. « Cet insecte représente un danger réel pour la santé, l’économie et l’environnement », indique le chercheur.

Les Etats-Unis consacrent actuellement des milliards de dollars annuels pour la prévention ou la lutte contre ce fléau. S’agissant d’une espèce récente, il s’agit de tout faire pour empêcher sa propagation.

La ministre de la Protection de l’environnement Guila Gamliel a expliqué que les changements climatiques et la multiplication des échanges commerciaux ont favorisé l’entrée en Israël d’espèces d’insectes intrusifs. Le ministère travaille désormais avec le département de l’environnement à la municipalité de Peta’h Tikva pour éradiquer ces termites et stopper la propagation. Une commission d’experts a été mise sur pied pour agir dans d’autres villes et former les collectivités locales dans le domaine de la prévention.

