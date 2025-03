Il est parfois difficile de comprendre ce que vivent au quotidien les réservistes. Sur le terrain, parfois pendant un an, ils sont sous tension, confrontés au danger en permanence. Une fois de retour chez eux, ils sont souvent déconnectés. Leurs familles sont en demande, et ils n’y arrivent pas. Pour les indépendants, leur situation économique périclite, et pour les autres, leur patron les a souvent mis sur la touche. Les aider, ce n’est pas seulement une bonne action, c’est participer au rayonnement de tout le pays.

Associez-vous au téléthon de la générosité organisé par Qualita au profit des francophones en difficulté en Israël mais qui se battent pour continuer à y vivre ! Chaque don est utilisé à bon escient et doublé par des philanthropes. Votre don est déductible des impôts en France et en Israël. Votre don acquitte du ma’hatsit hashekel et des matanot laevionim (cadeaux aux pauvres pour Pourim).

Vous pouvez vous engager à donner 10 ou 15 euros/mois ou 50 shekels/ mois toute l’année.

Merci pour eux. Beyahad Nenatseah !

Cliquez sur le lien pour faire un don sécurisé : https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita25/wht