Il faut se méfier du bruit médiatique. Des événements assourdissants accouchent d’une souris. D’autres, plus discrets, augurent des révolutions. Tel est le cas de la conférence de Bahreïn. A Manama, la capitale du petit royaume, l’administration Trump a réuni fin juin les principaux pays arabes autour d’un objectif clair et réaliste : relancer l’économie palestinienne.

Une ambition aussi louable devrait faire consensus et pourtant on déplora à Bahreïn l’absence de la principale intéressée : L’Autorité palestinienne. Elle boycotta en effet le grand raout et déplora amèrement la participation des « frères » arabes. Et pour cause. Les Américains, avec la complicité de leurs alliés sunnites, étaient venus enterrer le projet national palestinien contre espèces sonnantes et trébuchantes.

