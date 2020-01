Dans deux discours longs et ponctués d’applaudissements nourris, le président Donald Trump et le Premier ministre Netanyahou ont évoqué le plan de paix le plus favorable qui n’ait jamais été proposé à Israël. Chacun, en préambule ont chaleureusement remercié les équipes qui ont oeuvré depuis plusieurs années pour élaborer ce plan: Jason Greenblatt, Jared Kushner, Avi Berkovitz, Daniel Friedman et d’autres.

Donald Trump:

Le président des Etats-Unis a commencé son intervention en remerciant Binyamin Netanyahou « d’avoir fait le choix de la paix » et en couvrant l’Etat d’Israël de louanges pour ses succès depuis sa naissance, qualifiant l’Etat juif de « lumière pour les nations » (Or Lagoïm). Puis il a exposé son plan de paix qui repose sur plusieurs axes et a été élaboré en se basant sur les réalités sur le terrain et non en fonction « de plans irréalistes qui ont tous échoué »: Jérusalem reste la capitale une et indivisible de l’Etat d’Israël, création d’un « Etat palestinien » sur une partie de la Judée-Samarie avec une ambassade américaine à « l’est de Jérusalem », et non à « Jérusalem-Est » (Abu Dis par exemple), maintien du contrôle israélien sur Mont du Temple et la Vieille ville, exigence des « Palestiniens » de reconnaître Israël comme patrie du peuple juif, arrêt total du terrorisme et de l’incitation à la haine, désarmement du Hamas, suppression du « droit du retour » et garantie totale que cet « Etat palestinien » ne constituera jamais une menace pour l’Etat d’Israël. Le président américain a également souligné que selon son plan, « aucun juif ni aucun arabe ne seront déplacés ». Il a également rappelé son aide de 50 milliards de dollars prévus aux « Palestiniens » s’ils acceptent ce plan et a exhorté leurs dirigeants à accepter d’entrer en négociations avec Israël, promettant que les Etats-Unis feront tout pour aider aux efforts mutuels de paix.

Binyamin Netanyahou:

Le Premier ministre israélien a chaleureusement remercié le président américain pour son amitié et son soutien constant et solide à l’Etat d’Israël. « Aucun président américain ne s’est approché de votre niveau d’amitié et de soutien à Israël », a dit le Premier ministre sous les ovations. Il a annoncé officiellement que le président Trump avait accepté la souveraineté d’Israël sur la vallée du Jourdain ainsi que l’extension de la loi israélienne à toutes les localités juives. Binyamin Netanyahou a vivement remercié le président américain pour avoir reconnu le lien du peuple juif avec la Judée-Samarie et les droit d’Israël d’annexer les lieux chargés d’histoire juive « contrairement aux mensonges répandus depuis des années » Le Premier ministre a expliqué que ce plan est le meilleur qui puisse réussir car pour la première fois, un plan de paix reconnaît les réalités sur le terrain, les droits historiques d’Israël et émet des exigences fermes de la part de la partie « palestinienne ».

De manière solennelle, le Premier ministre a ensuite annoncé qu’il accepte le plan du président américain comme base de négociations avec l’Autorité Palestinienne. En contrepartie de tous les gestes faits par le président américain, Binyamin Netanyahou s’est engagé à geler durant quatre ans toute construction dans les zones prévues pour un « Etat palestinien », période d’essai pour voir si les « Palestiniens » entrent en négociations et respectent les engagements qu’ils pourraient prendre…

« Je suis prêt à travailler avec le président Trump pour faire avancer ce plan qui amènera prospérité, dignité et paix pour toute la région » a conclu le Premier ministre israélien sous les applaudissements nourris.

L’un comme l’autre ont appelé la direction « palestinienne » à accepter ce plan qui est susceptible d’amener la paix et la prospérité dans la région et ont salué et remercié les ambassadeurs du Bahreïn, d’Oman et d’autres pays du Golfe qui sont venus assister à ces conférences de presse.

Pourquoi ce plan est historique est-il bon pour Israël?

Premièrement, il s’agit d’un plan qui pour la première fois prend en compte les droits historiques d’Israël en Judée-Samarie et n’exige pas de déplacement de populations juives. Mais surtout, dans ce plan, Israël obtient de manière concrète et quasi immédiate des Etats-Unis un assentiment à l’extension de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur toutes les localités juives alors que l’idée d’un « Etat palestinien », même si elle est inadmissible et dure à avaler même en théorie, restera lettre morte car toutes les factions terroristes ont déjà fait savoir bien avant mardi soir qu’elles refusent catégoriquement le Plan Trump. Et ce ne sont pas les discours de mardi soir qui les feront changer d’avis! Il s’agit donc d’une grande victoire pour la politique menée par Binyamin Netanyahou qui obtient des acquis historiques tout en acceptant des concessions toutes théoriques et inapplicable.

Photo Avi Ohayon / GPO