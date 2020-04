Il n’est de secret pour personne que le ministère de la Santé et ceux des Finances et de l’Economie ont une vision un peu différente de la manière dont il faudra sortir progressivement du confinement. Les uns pensent naturellement à la crise sanitaire, les autres à la situation économique et sociale dramatique.

Mercredi soir, le Dr. Gaby Barabash, ancien directeur-général du ministère de la Santé et actuellement consultant sur le Corona pour la chaîne Hadashot a remis les pendules à l’heure face aux commentaires critiques des journalistes: le dilemme entre les impératifs de santé publique et ceux de l’économie existe aujourd’hui dans le monde entier, il n’y a pas de solution miracle et les politiques doivent prendre des décisions extrêmement difficiles et risquées.

Le cabinet interministériel du Corona doit se réunir jeudi pour une séance préliminaire. Le Premier ministre recevra les rapports et recommandations des différents ministères et organismes qui interviennent dans la gestion du Corona.

Le ministre de la Défense Naftali Benett a déjà fait savoir quel est le plan qu’il préconise et qu’il a baptisé « Passer du marteau à la pincette ». Il demande une levée sélective du confinement et la libération au plus vite de l’économie israélienne: réouverture des commerces, des outils de production et des services, à l’exception des activités de divertissement, de sport et de culture ainsi que les lieux de grande concentration de population comme les centres commerciaux. Il exclut aussi de ces allègements les personnes de plus de 65 ans ainsi que les personnes atteintes de maladies ou d’antécédents médicaux. Concernant le système éducatif, le ministre préconise la réouverture dès dimanche des jardins d’enfants et des écoles primaires jusqu’à au niveau du cours élémentaire 2 (Kita Guimel).

Parallèlement, le ministre de la Défense préconise aussi une surveillance accrue des homes pour personnes âgées ai si qu’une augmentation des tests sérologiques.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90