Mona Jafarian est une Iranienne qui dirige le collectif “Azadi”, dont la mission est de porter la voix du peuple iranien. Pour Studio Qualita, elle explique comment le peuple iranien a réagi à l’annonce de la mort de son président et fait le point sur l’état du mouvement de révolte contre le pouvoir. Elle rappelle également que l’amitié entre le peuple juif et le peuple iranien dure depuis plus de 3000 ans et que la population iranienne soutient majoritairement l’État d’Israël.