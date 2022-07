Les faits se sont déroulés il y a une semaine dans un jardin public. Le petit Roy Wertheimer, 10 ans, se rend dans un jardin public près de chez lui avec des amis. A un moment donné, des garçons de 12-13 ans sont arrivés et ont ordonné à Roy et ses copains de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé de faire. Les jeunes ont alors attaqué Roy en le rouant de coups, le tirant par les cheveux et ont même failli l’étrangler s’il n’était pas parvenu à se dégager. Lorsqu’il a pris la fuite, l’un de ses agresseurs lui a crié qu’ils allaient faire de lui une »star de Tiktok » puisqu’ils avaient filmé toute la scène.

Lorsqu’il raconte à sa mère ce qui lui est arrivé, elle l’emmène à l’hôpital et le soir même, ils vont déposer plainte au commissariat. »Il était au mauvais endroit au mauvais moment et a été victime d’une délinquance et d’une violence inouïe », témoigne la mère de Roy. Deux jeunes de 12 et 13 ans ont été arrêtés puis libérés sous surveillance. L’enquête est toujours en cours.

Le commandant du bataillon 75 des tankistes a entendu parler de ce qui était arrivé à cet enfant et a décidé de lui faire une surprise. Roy a été invité dans la base militaire, accueilli par les soldats et il est devenu tankiste pour un jour. Les soldats ont fait réapparaitre le sourire sur le visage de Roy.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Photo: Capture d’écran