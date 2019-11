Durant la cérémonie en souvenir d’Itshak Rabin au mont Herzl, le président de l’Etat Reouven Rivlin a appelé à l’apaisement des tensions au sein de la société israélienne. et le Premier ministre Binyamin Netanyahou a demandé à ce que cesse la stigmatisation d’une bonne moitié de la population accusée à tort d’être responsable de l’assassinat de l’ancien Premier ministre.

Mais Yonatan Ben-Artsi, le petit-fils de l’ancien Premier ministre, avait décidé de profiter du micro qui lui était offert pour se livrer à un discours politique et attaquer le Premier ministre en sa présence. Il a commencé par comparer les « leaders d’autrefois » tels son grand-père « qui voyaient l’intérêt de l’Etat avant leurs propres intérêts », allusion à peine voilée aux accusations dont fait l’objet Binyamin Netanyahou.

Ben-Artzi a ensuite été plus précis encore en rappelant que son grand-père avait préféré prendre ses responsabilités et démissionner en 1976 après la fameuse affaire du compte en dollars de son épouse. « Une décision douloureuse mais dans l’intérêt de la démocratie israélienne, malgré le fait qu’il se considérait comme le plus apte à diriger le pays », rajoutait l’orateur, qui martelait encore une fois: « Les intérêts de l’Etat d’Israël passaient avant son intérêt personnel ».

Puis vint l’attaque frontale: qualifiant Binyamin Netanyahou de « Premier ministre sortant », Yonatan Ben-Artzi a dépeint une situation du pays alarmante dans tous les domaines et décrit une population « en colère, angoissée et traversée par des querelles ». Et appelant « les dirigeants du pays à prendre exemple de son grand-père » il a lancé un appel au Premier ministre tout faisant semblant de s’adresser à des personnes en général: « Il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités et qu’ils donnent un exemple personnel. De nombreuses annnées au pouvoir vous ont fait oublier d’être des hommes. Soyez des hommes et assumez la responsabilité de vos actes. S’il y a le moindre soupçon sur vous, mettez-vous de côté, quittez votre poste, retournez chez vous et mesurez-vous avec les soupçons qui pèsent sur vous. Si vous êtes acquittés, vous pourrez revenir, comme le fit Itshak Rabin ».

Il a conclu son intervention en ressassant les accusations de « haine, incitation et destruction de la démocratie » chères à la gauche.

Durant toute cette tirade déplacée et honteuse, le Premier ministre est resté impassible.

Photo Roni Schutzer / Flash 90