Le petit Ariel Bibas aura 5 ans demain (lundi 5 août). Ce jour-là cela fera 304 jours que lui, son petit frère Kfir (1 an et demi) et ses parents Yarden et Shiri ont été enlevés par des terroristes du Hamas du kibboutz Nir Oz.

Depuis une vidéo où l’on aperçoit la mère et ses deux enfants à Gaza a été diffusée ainsi qu’une vidéo de l’enlèvement de Yarden, le père. Mais on ignore le sort de la famille à l’heure actuelle.

A l’occasion de son anniversaire, les proches de la famille ont monté un petit film sur Ariel, avec des images qui mettent les larmes aux yeux. Nous prions pour la libération des enfants Bibas, de leurs parents et de tous les otages.

Tomorrow, Monday August 5th, marks Ariel Bibas’ 5th birthday. Instead of a celebration, for the past 303 days, Ariel has been held captive by Hamas, along with his father Yarden, mother Shiri, and younger brother Kfir, who was just 9 months old when kidnapped.

