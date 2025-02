Or Lévy, libéré hier des geôles du Hamas, a été enlevé le 7 octobre par les terroristes de la No’hba alors qu’il était avec son épouse Einav au festival Nova.

Le couple s’était réfugié dans l’abri qui sera baptisé »l’abri de la mort ». Le 7 octobre, plusieurs jeunes s’étaient réfugiés dans cet abri public à Reïm, lorsque l’attaque du Hamas a commencé.

Des terroristes ont encerclé l’abri et ont jeté des grenades à l’intérieur. Enar Shapira, z’l, était dans cet abri, il a courageusement renvoyé au moins 8 grenades lancées par les terroristes avant d’être assassiné. C’est de cet abri qu’a été enlevé son ami, Hersh Polin-Goldberg, z’l, assassiné en captivité près d’un an plus tard mais aussi Or Lévy.

Einav, l’épouse de Or, a été assassinée. Sur les 27 jeunes qui s’étaient réfugiés dans cet abri, seuls 7 ont survécu. 16 ont été assassinés, 4 enlevés par les terroristes du Hamas.

Or et Einav avaient un petit garçon, Almog, âgé de deux ans au moment du drame. Cet enfant, orphelin de mère, a attendu son père pendant plus d’un an. Sa famille lui a raconté que sa mère était morte et que son père était »loin et qu’il fallait le ramener ». Les proches d’Or Levy ont filmé le petit garçon dans son développement afin de permettre à Or de rattraper le temps perdu lorsqu’il rentrerait.

Hier, le père et le fils se sont retrouvés dans une émotion palpable. Tal, le frère d’Or, a raconté ce matin: »Depuis vendredi, quand nous avons raconté à Almog que son père allait rentrer, il ne tenait plus en place. Lorsqu’il l’a vu pour la première fois, il lui a dit: ‘Papa, tu n’étais pas là pendant longtemps’, et Or lui a répondu: ‘C’est vrai’. Almog lui a dit: ‘Papa, tu n’as pas l’air comme avant’ et Or lui a répondu: ‘C’est vrai’. Almog a demandé: ‘Pourquoi Maman ne revient pas?’. Or a eu du mal, il s’est mis à pleurer et Almog lui a dit: »Maman est morte, elle ne reviendra pas’. Almog a eu le temps d’intégrer ce traumatisme ».

Tal a ajouté: »Or et Almog se sont couchés ensemble enlacés, ils ont joué. Or s’est assis avec lui pour manger et Almog lui a donné à manger même s’il n’a pas le droit de manger beaucoup (compte-tenu de son état de santé détérioré, ndlr), il ne pouvait pas lui dire non. Le contact entre eux a été immédiat, ce qui n’est pas évident puisqu’ils ne s’étaient pas vus pendant longtemps. Aujourd’hui Almog s’est réveillé et a dit: »Quel kiff que Papa soit revenu ». Il a demandé à faire une vidéo et a dit: ‘Papa, je t’aime beaucoup, quel kiff que tu sois revenu » ».

Or a subi des sévices importants en captivité. Son frère, Tal, a rapporté quelques éléments de ce qu’il a raconté: »Il était détenu la plupart du temps dans des tunnels, totalement déconnecté, il ne savait rien. Ses geôliers ne lui disaient rien mais il a compté les jours et savait exactement quand était l’anniversaire de son fils ».

La première question qu’Or a posé en revenant a été de savoir ce qu’il était arrivé à sa femme, Einav: »Il se doutait qu’elle n’avait pas survécu mais avait besoin d’une confirmation », a témoigné Tal.